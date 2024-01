Barbyer Kulturverein „Heimatfreunde“ mitten in Faschingsvorbereitungen für die Session 2024 unter dem Motto „Zurück in die 90er“. Auftakt ist am 27. Januar im „Rautenkranz“.

Fasching: Barbyer Kulturverein will in der Session 2024 zurück in die 90er

Die „Dancing Maries“ sind bereits in bester Stimmung. Die Mosaiksteine ihrer Choreografien für die diesjährige Faschingssesssion passen immer besser zusammen. Am 27. Januar ist übrigens Auftakt im Barbyer "Rautenkranz".

Barby. - Eines kann man den Barbyer Heimatfreunden jedenfalls nicht vorwerfen: Dass sie die Hände in den Schoß legen. Sonnabends sangen sie noch am „Prinzeßchen“ und an der Elbe, obwohl sie schon mittendrin im Faschings-Modus sind.

Traditionell sollte am Dreikönigstag eigentlich auf Barbyer und Walternienburger Seite das dritte Über-Elbe-Singen stattfinden. „Doch wie einst die viel besungenen Königskinder konnten wir diesmal an der Fährbuhne ’zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief’“, zitiert Vereinschef Frank Sieweck passend aus der alten Volksballade. Der Grund: Hochwasser.

Einen Nachholtermin solle es in jedem Fall geben, so Sieweck. Der Elbestädter Kulturverein hatte aus der Not eine Tugend gemacht und sang trotzdem – gemeinsam mit zahlreichen Besuchern im Schlosspark. Einen Tag später zog es die Heimatfreunde bereits wieder in ihr Vereinsdomizil, die Kulturhalle, um sich intensiv den Faschingsvorbereitungen zu widmen. „Zurück in die 90er“ lautet diesmal das Motto, und für diese Zeitreise ist noch viel zu tun. Wie immer ist die Vorbereitungszeit „viel zu kurz“, die Ideen jedoch vielfältig und die Zuversicht groß, dass alles rechtzeitig fertig wird.

Nahezu täglich ist in der Halle Betrieb, studieren die Sänger ihre Lieder, die Tänzer ihre Choreografien ein. „Für unsere Trainerinnen und Trainer ist das eine Riesenherausforderung“, gesteht Sieweck. Parallel wird fleißig an der Saal-Dekoration gewerkelt, die das Motto bedient. „Ober-Deko-Meister“ Thomas Schmandt hat seiner Fantasie mal wieder freien Lauf gelassen und so manchen Cartoon mit eindeutig zweideutigen Bildgeschichten zu Papier gebracht. Das Ganze wird auf Folien kopiert und danach via „Polylux“ – oder neudeutsch „Overhead-Projektor“ – auf rund vier Quadratmeter große Platten projiziert, nachgezeichnet und anschließend farbenfroh gestaltet.

Buntes Programm

Und auf was darf sich das Publikum im Programm freuen? Dazu Vereinschef Frank Sieweck: „Details werden natürlich noch nicht verraten. Nur so viel: Es wird bunt und ein Wiedersehen mit Stars und Comic-Figuren aus den 90er Jahren geben, Marejke Amado öffnet das Minilädchen für die Mini-Playbackshow, unser Männerballett wird zum Retter auf hoher See, Büttenredner spießen kleine und große politische Schildbürgereien auf, und stimmungsvoll gesungen wird bei uns natürlich auch wieder.“

Am Sonnabend, 27. Januar, geht es um 20 Uhr los, im Barbyer „Rautenkranz“ bei der ersten Faschings-Party „Zurück in die 90er“. Am Sonntag, 28. Januar, beginnt die Zeitreise bereits um 15.30 Uhr beim Närrischen Kaffeekränzchen. Eine weitere abendliche Faschings-Party gibt es am 3. Februar – dann wieder ab 20 Uhr – im „Rautenkranz“. Zum beliebten Weiberfasching öffnen die Heimatfreunde ihre Kulturhalle in diesem Jahr gleich zweimal – am 1. und 2. März.

Der Kartenvorverkauf läuft. Die Tickets gibt es immer donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr an der Kulturhalle, Schloßstraße 24a. Reservierungen werden unter der Rufnummer (039298) 659452 (bei Kornmesser) entgegengenommen.