Das Barbyer Gesangsduo Febbraio begeisterte das Publikum mit ihrem Konzert in Zens. Gesungen wurden moderne Lieder, Popsongs und natürlich weihnachtliche Klassiker.

Febbraio begeistert bei Konzert in Zenser Kirche

Ortsbürgermeister Frank Ahrend (l.) durfte am Sonnabend Antje Prößel und Matthias Ihlo, das Gesangsduo Febbraio, in der Zenser Kirche begrüßen.

Zens. - Bereits zum Dezemberbeginn ging es weihnachtlich in der Zenser Stephans-Kirche zu. Grund dafür war das Konzert am Sonnabend, das Antje Prößel und Mathias Ihlo, besser bekannt als das Barbyer Gesangsduo Febbraio, dort gegeben hatten. Dies lockte über 50 Gäste aus dem Bördeland, Barby, Schönebeck und natürlich Zens in die beheizte Kirche.

Einzigartige Akustik

„Es war ein einmaliges Kulturereignis in unserer Kirche, was wir lange nicht mehr in der Form gehabt haben“, freute sich Ortsbürgermeister Dr. Frank Ahrend (CDU) über die gelungene Veranstaltung. Beim Gesang habe eine einzigartige Akustik und eine super Atmosphäre geherrscht. Für diese hatte auch der reichlich geschmückte Konzertraum gesorgt, der passend zur festlichen Jahreszeit mit Weihnachtsbaum und passender Beleuchtung geschmückt worden war.

In gemütlicher Atmosphäre verbrachte man den weiteren Abend. Foto: Frank Ahrend

Das Gesangsduo ist bekannt für ihr vielfältiges Liederrepertoire und bot den zahlreichen Gästen eine Mischung aus modernen und beliebten Liedern sowie zeitlosen und nostalgischen Klassikern, wie die der schwedischen Popgruppe ABBA. Vorweihnachtliche Lieder durften in den rund eineinhalbstündigen Vorführung natürlich nicht fehlen. „Die Lieder waren eine sehr gute Auswahl für Jung und Alt“, lobte Frank Ahrend die gesungenen Lieder.

Gefeiert wurde außerdem mit den Kindern und Erziehern vom Verein der „Nestwärme“, wobei sich die Kinder als Höhepunkt über einen Weihnachtsbeutel als Geschenk freuen durften.

Im Anschluss an das Konzert gab es selbst gebackenen Kuchen sowie eine „leckere Torte von Bäckerei Ketzer aus Schönebeck“, berichtet Frank Ahrend. Die Bockwürstchen seien ebenfalls sehr gut bei den Gästen angekommen. Den weiteren Abend ließen die Gäste mit guten Gesprächen und bei dem ein oder anderen Glas Glühwein ausklingen.

Gelungene Durchführung

Finanziert wurde der Auftritt von Febbraio dank des Kirchenkreises Egeln und unterstützt von dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Herzlich bedanken möchte sich Frank Ahrend auch bei Pfarrer Ulf Rödiger, der das Konzert mit organisiert und unterstützt hat, sowie bei den vielen zahlreichen Helfern und bei dem Ortschaftsrat, die alle für eine gelungene Durchführung der Veranstaltung gesorgt haben.