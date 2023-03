Der Calbenser Stadtrat hat der Forderung der Kommunalaufsicht entsprochen, den Etatentwurf zu ändern. Die Stadt Calbe, so verlangt die Aufsichtsbehörde, soll eine geringere Kreditsumme aufnehmen. Doch es gab dicke Luft um fehlende Veröffentlichungen.

Über die nicht erfolgte Veröffentlichung eines Schreibens der Kommunalaufsicht gab es wiederholt Ärger in der Kommunalpolitik der Stadt Calbe.

Calbe - Manchmal ist die öffentliche Verwaltung der Stadt Calbe doch nicht ganz so transparent, wie die Gesetze dies so vorsehen oder Kommunalpolitiker immer beschwören. Bei der Debatte um eine Forderung der Kommunalaufsicht nach einer Verringerung der Kreditaufnahme gab es auch im Stadtrat wiederholt Kritik an der Veröffentlichungspolitik der Verwaltung unter Bürgermeister Sven Hause.