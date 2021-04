Feueralarm in Schönebecks Wilhelm-Hellge-Straße

Die Feuerwehr in Schönebeck musste zu einem Feuer in einem Kellerraum ausrücken. Etwa 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Schönebeck. Schrecksekunde in der Mittagspause: Gegen 12.15 Uhr (13. April 2021) ging ein Notruf bei der Kreisleitstelle des Salzlandkreises ein. Aus einem Kellerraum kam dichter Qualm. Die Löschzüge Tischlerstraße und Bad Salzelmen waren nur kurze Zeit später in der Wilhelm-Hellge-Straße in der Nähe der großen Kreuzung mit der Stadionstraße und „Am Stadtfeld“. Etwa 20 Einsatzkräfte waren laut Stadtwehrleiter Daniel Schürmann ausgerückt. Vor Ort betraten die Feuerwehrleute unter Atemschutz den Keller des Mehrfamilienhauses. Schürmann konnte aber schon kurze Zeit nach Einsatzbeginn Entwarnung geben. Offenbar, so der Stadtwehrleiter, handelte es sich nur um einen Schornsteinbrand, den die Kameraden mittels C-Rohr-Angriff löschten.