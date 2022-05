Feuerwehr als Schulfach in Schönebeck?

Vielen freiwilligen Feuerwehren fehlt der Nachwuchs. Doch was lässt sich dagegen machen? Das Thema Feuerwehr auf den Stundenplan bringen zum Beispiel.

Genau wie die Großen treffen sich die Mitglieder Jugendwehren in Schönebeck regelmäßig.

Schönebeck - Feuerwehr als Schulfach? Was nach Spannung und Spaß im Unterricht klingt, hat einen umso ernsteren Hintergrund. Im Landkreis Uckermark beispielsweise soll jetzt an allen öffentlichen Schulen das Wahlfach Feuerwehr etabliert werden – weil den freiwilligen Wehren dort der Nachwuchs fehlt. Doch wie steht es eigentlich um den Feuerwehrnachwuchs in Schönebeck?