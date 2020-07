Feldbrand Feuerwehr Schönebeck Tankstelle Shell. Foto: Jan Iven

An einer Tankstelle in Schönebeck stand ein Feld in Flammen. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

Schönebeck l Rauchschwaden über dem Ortsausgang Schönebeck in Richtung Autobahn: Am Dienstagmittag ist es zu einem Feldbrand an der Jakobstraße gekommen. Auf den ersten Blick besonders dramatisch: Die Flamen reichten bis an eine Tankstelle heran. Die Feuerwehrleute mussten nicht nur den Feldbrand auf einer Fläche von rund zwei Fußballfeldern löschen, sondern auch die Büsche an der Tankstelle. Wie die Stadt Schönebeck mitteilte, konnten die Flammen jedoch rechtzeitig gelöscht werden, so dass keine Gefahr bestanden habe. Die Tankstelle stellte den Verkauf von Benzin vorübergehend ein und schaltete die Zapfsäulen ab. Im Einsatz waren rund 25 Feuerwehrleute aus Felgeleben, Bad Salzelmen, Schönebeck und Elbenau. Die Jakobstraße war beim Einsatz vorübergehend gesperrt.

