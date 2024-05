Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Felgeleben. - Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Felgeleben haben am Freitagabend auf ihrer Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Wie Martin Glaser, Wehrleiter der Felgeleber, in seinem Rechenschaftsbericht darlegte, sind die 25 aktiven Einsatzkräfte im Jahr 2023 zu 34 Einsätzen ausgerückt. 24 Mal rückten die Feuerwehrleute zu Bränden aus, zehn Mal galt es technische Hilfe zu leisten. Zudem absolvierten die Kameraden auch Übungen. Mit Blick auf die Einsatzhäufigkeit war 2023 also ein etwas entspannteres Jahr. 2022 mussten die Felgeleber über 50 Einsätze bestreiten.