In Schönebeck drang am Montagmittag dichter Qualm aus einer Wohnung in der Garbsener Straße. Foto: Paul Schulz

In einem Mehrfamilienhaus in Schönebeck zieht am Montagmittag dichter Qualm aus einer Wohnung.

Schönebeck (pc/dt) l Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Einsatz in die Garbsener Straße in Schönebeck alarmiert worden. Aus einer Wohnung sei Qualm zu sehen, gab die Leitstelle des Salzlandkreises auf Nachfrage der Volksstimme an. Die Feuerwehr ist mehreren Fahrzeugen vor Ort. Weitere Informationen folgen.

