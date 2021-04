Feuerwehr Schönebeck mit Einsatz in der Hohendorfer Straße - kleines Feuer

Schönebeck

Der Mond scheint hell, die Temperaturen sind niedrig: Eigentlich nahezu perfekte Bedingungen für ein Lagerfeuer. Doch Anlieger der Hohendorfer Straße in Schönebeck hatten es zu gut gemeint.

Die Feuerwehr musste am 26. April 2021 ausrücken. Die Kameraden aus der Schönebecker Wehr (Tischlerstraße) waren mit drei Wagen vor Ort. Gegen 21.30 Uhr trafen sie am Ende der Straße, kurz bevor das Stück zum Schönebecker Weg in Richtung Welsleben wird, ein. Im Hinteren Teil eines abgelegenen Industriegrundstückes loderte ein kleines Feuer. Wie Stadtwehrleiter Daniel Schürmann mitteilte, hatten Anlieger wohl Gegenstände in Brand gesetzt, die nicht so richtig zur heimeligen Lagerfeuer-Atmosphäre passen wollten.

Den Einsatzkräften war wegen des vielen Qualms und der fortgeschrittenen Uhrzeit auch nicht nach einem gemütlichen Grillabend zumute. Sie löschten das Feuer und beendeten die illegale Müllverbrennung.