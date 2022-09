Feuerwehren aus dem Salzland helfen im Harz

Mehr als 150 Einsatzkräfte sind inzwischen in den benachbarten Landkreis ausgerückt und helfen bei der Löschwasserversorgung. Der Einsatz begann bereits am Sonntag.

Lichterloh brennt der Wald auf 150 Hektar in einem gesperrten Teil um den Königsberg im Nationalpark Harz. 150 Feuerwehrleute aus dem Salzland helfen seit Sonntagabend beim Löschen.

Schönebeck/Staßfurt - Mehr als 150 Feuerwehrleute aus dem Salzlandkreis sind seit Sonntagnacht bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes auf dem Brocken im Landkreis Harz im Einsatz. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren bisher unter anderem Einsatzkräfte aus den Orts- und Stadtteil-Feuerwehren Egeln, Welsleben, Hecklingen, Groß Börnecke, Elbenau und Felgeleben sowie aus den Ortsfeuerwehren in Barby, Breitenhagen, Neundorf, Südliche Börde, Alsleben und Calbe vor Ort.

Die Wehren aus dem Salzlandkreis folgten damit dem Hilfeersuchen aus dem benachbarten Landkreis, der zwischenzeitlich auch den Katastrophenfall ausgerufen hatte. Eingesetzt wurden nach Angaben des Kreises 30 Einsatzfahrzeuge sowie vor allem die speziell für sogenannte Vegetationsbrände geeignete Technik des Salzlandkreises. Dabei handelt es sich um mobile Löschwasserbehälter, die erst zuletzt vom Kreis angeschafft worden war.

Feuerwehrmann wurde leicht am Auge verletzt

Bereits am Sonntagabend um 21.30 Uhr waren die ersten 78 Feuerwehrleute mit 15 Einsatzfahrzeugen in Schierke eingetroffen. „Wir haben bei der Löschwasserversorgung unterstützt, indem wir einen Pendelverkehr zwischen Schierke und Brocken eingerichtet und 2,5 Kilometer Löschschläuche verlegt haben“, berichtete Kreisbrandmeister Hans-Ulbrich Robitzsch laut Kreis nach dem Einsatz in der Nacht.

Bei dem Einsatz, so der Kreis, sei ein Feuerwehrmann leicht am Auge verletzt worden. Am Montagmorgen hätten sich nach einer erneuten Anforderung dann die weitere Einsatzkräfte auf den Weg gemacht.

„Sie kommen kaum zur Ruhe“: Landrat dankt für Einsatz

Damit geht für die Feuerwehrleute aus dem Kreis ein langer und arbeitsreicher Sommer in die nächste Runde. Zuvor hatten sie vor allem in Brandenburg die Bekämpfung großer Waldbrände unterstützt. In einer Mitteilung des Kreises betonte Landrat Markus Bauer (SPD) diese Herausforderung: „Seit Monaten kämpfen unsere Feuerwehrleute immer wieder gegen Wald- und Flächenbrände. Sie kommen kaum zur Ruhe.“ Trotz aller Belastungen seien sie aber wieder sofort zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. „Sie machen ihrem guten Ruf alle Ehre“, dankte ihnen Bauer.