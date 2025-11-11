Das letzte Brückenfest in Barby verursachte bei den Mitgliedern der Organisationsgruppe Sorgenfalten: am Ende steht ein deutliches finanzielles Defizit.

Barby. - „Das Fest war tiefrot, da größere Sponsoren fehlten. Die finanzielle Unterstützung geht eher in Richtung Weihnachtsmarkt.“ So lautete das Resümee der Arbeitsgruppe Elbbrücke auf ihrer jüngsten Sitzung, die die Barbyer Brückenfeste auf die Beine stellt.