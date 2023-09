Der Berliner Eisproduzent Florida Eis will in Schönebeck eine neue Fabrik errichten. Nach mehreren Verschiebungen des Baustarts soll der erste Spatenstich nun bald gemacht werden.

Schönebeck - Eine weit verbreitete Redewendung lautet: „Gut Ding, will Weile haben“. Und so ist es wohl auch beim geplanten Neubau einer Fabrik in Schönebeck. Der Berliner Eis-Hersteller Florida Eis beabsichtigt, im Industriepark West ein neues Werk mit perspektivisch 250 Arbeitsplätzen zu errichten. Wollte Geschäftsführer Olaf Höhn ursprünglich schon im Mai 2022 mit den Bauarbeiten beginnen, so wurde dieser Termin mehrfach verschoben, unter anderem aufgrund von Lieferengpässen in der Baubranche. Doch jetzt rückt der Spatenstich offenbar näher, wie Höhn im Gespräch mit der Volksstimme berichtet.