Fördergeld für Wohnungsabriss in Schönebeck

Die Städtische Wohnungsbau Gmbh (SWB) in Schönebeck soll Fördermittel für den Abriss von Wohnungen bekommen.

Schönebeck - Die Sanierung oder der Bau von Gebäuden ist in Schönebeck und anderen Gemeinden oftmals nur mit Fördergeld möglich. Doch nicht immer werden Fördergelder dazu benutzt, etwas neues zu schaffen. So befassen sich die Stadträte in den Ausschüssen derzeit mit der Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ – und die rund 258.000 Euro, um die es dabei geht, sind für Rückbau- beziehungsweise Abrissarbeiten der Städtischen Wohnungsbau GmbH (SWB) vorgesehen.