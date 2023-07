Die Feuerwehren Schönebecks sind noch immer von Männern dominiert. In vier der sechs Wehren hat der Frauenanteil in den letzten fünf Jahren sogar abgenommen. Die Volksstimme hat mit drei Feuerwehrfrauen über ihre Erfahrungen in diesem Ehrenamt gesprochen.

Schönebeck - Betrachtet man die nüchternen Zahlen, so sind die freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönebeck noch stark von Männern dominiert. In keiner der Orts- oder Stadtteilfeuerwehren ist der Geschlechterschnitt auch nur annähernd ausgeglichen. Dennoch ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, dass sich Frauen in diesem Ehrenamt engagieren, ihren Dienst leisten, zu Einsätzen ausrücken und mit anpacken. Doch das war nicht immer so, weiß Feuerwehrfrau Mandy Ruhland.

Die 44-Jährige ist mittlerweile seit 18 Jahren aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck. „Mir wurde das gewissermaßen in die Wiege gelegt: Mein Vater war auch in der Feuerwehr und so wurde auch bei mir das Interesse dafür geweckt“, erklärt sie. Im Alter von 14 Jahren wollte sie sich schon bei der Feuerwehr mit einbringen, doch das habe sich nicht ergeben. „Vor 30 Jahren waren Frauen in der Feuerwehr einfach noch nicht üblich“, sagt sie heute. Doch Ruhland ist ihrem Wunsch treu geblieben und ist – wenn auch erst einige Jahre später – der Feuerwehr beigetreten.

Schon als Kind vonTechnik fasziniert

Die 18-jährige Jolie Gerlach ist da schon in deutlich moderneren Zeiten aufgewachsen. „Ich bin mit zehn Jahren der Jugendfeuerwehr beigetreten. Mich haben schon immer die Fahrzeuge und die ganze Technik fasziniert“, erklärt sie, warum sie der Feuerwehr beigetreten ist. Zudem weiß sie zu berichten, dass in der Jugendwehr der Tischlerstraße derzeit sogar mehr Mädchen als Jungen mitmachen.

Diana Zander ist derweil ein ganz neues Mitglied der Truppe. Die 36-Jährige hat vor sechs Wochen ihren Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen. „Eigentlich sollten wir bei der Stadtverwaltung, wo ich arbeite, schonmal einen Grundlehrgang der Feuerwehr mit absolvieren. Damals konnte ich aber aufgrund einer Verletzung nicht mitmachen“, sagt sie.

Doch nun hat sie den Lehrgang auf eigene Faust besucht. „Unter anderem auch, weil mein Sohn nächstes Jahr bei der Jugend mitmachen will. Da dachte ich, es kann nicht schaden, wenn ich mitreden kann“, erklärt sie. Und auch wenn Diana Zander noch nicht auf Einsätze oder langjährige Erfahrungen zurückblicken kann, so kann sie dennoch augenblicklich sagen, was ihr am Ehrenamt gefällt. „Obwohl ich vorher kaum einen der Kameraden kannte, wurde ich sofort von allen freundlich aufgenommen, es gab da keine Berührungsängste oder so“, sagt sie.

Verlass auf Kameraden

„Es ist wirklich ein bisschen wie eine große Familie“, wirft Mandy Ruhland ein. Auch die 44-Jährige spricht da aus Erfahrung. So erinnert sie sich noch gut, wie sie 2013 beim Hochwasser ihre Wohnung verlassen musste. „Ich bin sofort bei Feuerwehrfreunden untergekommen. Da hat sich für mich der Zusammenhalt einfach extrem deutlich gezeigt. Aber auch in weniger ernsten Situationen kann man sich auf die Kameraden verlassen – beispielsweise wenn man Hilfe bei einem Umzug braucht. Irgendjemand hat immer Zeit“, sagt sie.

Jolie Gerlach merkt zudem an, dass natürlich auch Zeltlager und andere Ausflüge mit der Jugendgruppe immer echte Erlebnisse gewesen sind. „Das hat zusammengeschweißt, man konnte sich viel unterhalten und hat dabei was erlebt“, resümiert sie.

In vier Wehren geht Frauenanteil zurück

Die Stadtteilfeuerwehr Schönebeck (Tischlerstraße) ist indes – nach der Ortsfeuerwehr Ranies – die Wehr mit dem höchsten Frauenanteil. In der Tischlerstraße sind fast 22 Prozent der Mitglieder weiblich, in Ranies sind es sogar 28 Prozent.

Im Vergleich zum Jahr 2018 ist weiterhin festzustellen, dass prozentual gesehen weniger Frauen in den Wehren aktiv sind. So ist zwar der Frauenanteil in der Tischlerstraße und in Elbenau angestiegen, dafür aber in den Wehren von Bad Salzelmen, Felgeleben, Pretzien/Plötzky und Ranies zurückgegangen.

Der Frauenanteil in den Schönebecker Stadtteil- und Ortsfeuerwehren:

Schönebeck, 2018: 8 Frauen (15,09 Prozent), 2023: 14 Frauen (21,88 Prozent)

Bad Salzelmen, 2018: 6 Frauen (20,69 Prozent), 2023: 6 Frauen (15,79 Prozent)

Felgeleben, 2018: 6 Frauen (18,75 Prozent), 2023: 5 Frauen (18,52 Prozent)

Elbenau, 2018: 1 Frau (6,67 Prozent), 2023: 2 Frauen (10,53 Prozent)

Pretzien/Plötzky, 2018: 3 Frauen (8,11 Prozent), 2023: 3 Frauen (7,89 Prozent)

Ranies, 2018: 8 Frauen (36,36 Prozent), 2023: 7 Frauen (28,00 Prozent)

Auf die Frage, wie man mehr Frauen oder Mädchen motivieren könne, sich in der Feuerwehr zu engagieren, haben Mandy Ruhland, Diana Zander und Jolie Gerlach keine universelle Antwort. „Vielleicht muss man einfach dazu geboren sein“, sagt Mandy Ruhland. Und unabhängig davon, ob Mann oder Frau, brauche jede Feuerwehr Nachwuchs, um funktionieren zu können.

Im Einsatz selbst ist das Geschlecht sowieso Nebensache. „Jeder Macht das, was er kann und leisten kann. Ich bin ganz ehrlich: Um schwere Maschinen wie Schere und Spreizer zu bedienen, bin ich nicht stark genug. Da darf man sich nicht genieren, dann macht das halt ein Mann. Es gibt genügend andere Aufgaben und Bereiche, wo man helfen und mit anpacken kann“, fasst Mandy Ruhland zusammen.

Für sie und ihre Kameradinnen steht jedenfalls jeden Dienstag ein fester Termin im Kalender: Dienst bei der Feuerwehr.