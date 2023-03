Veranstaltung Frauengymnastik-Gruppe aus Breitenhagen stellt buntes Kostümfest auf die Beine

Fasching kann jeder. Was in Breitenhagen drei Wochen vor Ostern stattfand, war ein Kostümfest. Ausgerichtet wurde es von der Abteilung Frauengymnastik des Sportvereins „Blau-Weiß“ Breitenhagen, in der mittlerweile auch Männer etwas für ihre Fitness tun.