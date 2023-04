Die über 80-jährigen Omas sahen früher auch anders aus. Das erkennt man an den Barbyer-Gymnastikfrauen, deren ältestes Mitglied Dorothea Rudel mit 85 Jahren ist. Sie braucht den Sport, sonst wird sie „unruhig“, wie sie gesteht. Was ihr kürzlich ganz praktisch zugute kam.

Barby - Wenn Tina Reinharz ihren Ghettoblaster einschaltet, donnert ein Sound durch die Sporthalle, dass die vorbei spazierenden Passanten denken, darin sei Disco. (Was man freilich in heutiger Jugendsprache nicht mehr so sagt: Da geht man ganz unprosaisch in den „Club“.)