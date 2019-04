Dieser Zeichnungsausschnitt zeigt, wie das Gelände des Freibades Heger gestaltet werden soll. Das halbrunde Gebäude fungiert als Eintrittsbereich und Sozialtrakt. Dahinter schließt sich das Bade- und Grüngelände an. Nach Vorstellungen der Stadt könnte das Schwimmbad schon in drei Monaten wiedereröffnet werden. Zeichnung: Stadt Calbe

Noch im Sommer soll das im Hochwasser 2013 zerstörte Heger-Bad in Calbe wiedereröffnen.

Das sind die zukünftigen Eintrittspreise Einzelkarten • Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei • Kinder von 4 bis 17 Jahren: 2,00 Euro • Erwachsene 4,00 Euro • Familie (zwei Erwachsene und mehrere Kinder bis 17 Jahren) 14,00 Euro Abendkarten ab 17 Uhr • Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei • Kinder von 4 bis 17 Jahren: 1,00 Euro • Erwachsene 2,00 Euro • Familie (zwei Erwachsene und mehrere Kinder bis 17 Jahren) 7,00 Euro Zehnerkarten • Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei • Kinder von 4 bis 17 Jahren: 18,00 Euro • Erwachsene 36,00 Euro • Familie (zwei Erwachsene und mehrere Kinder bis 17 Jahren) 126,00 Euro Jahreskarten • Kinder bis 3 Jahre: kostenfrei • Kinder von 4 bis 17 Jahren: 36,00 Euro • Erwachsene 72,00 Euro • Familie (zwei Erwachsene und mehrere Kinder bis 17 Jahren) 200,00 Euro Schwimmlehrgang Für die Teilnahme an einem Schwimmlehrgang (15 Stunden) ist eine Gebühr in von 100 Euro zuentrichten. Sonstige Gebühren • geschlossene Schulklassen unter Aufsicht einer Lehrkraft und mit vorheriger Anmeldung je Person 1,50 Euro. • geschlossene Gruppen von Vereinen und Verbänden unter Aufsicht eines Rettungsschwimmers und mit vorheriger Anmeldung je Person 1,50 Euro. Quelle: Stadtverwaltung Calbe

Calbe l Das kann eine Punktlandung werden – wenn alles glatt läuft. Und wer Calbes Bürgermeister Sven Hause (parteilos) kennt, der wird ahnen, dass dem Stadtoberhaupt dieser Erfolg so wichtig sein wird wie US-Präsident Donald Trump dessen Twitter-Account: Die geplante Eröffnung des neues Freibads auf dem Heger ist nach Aussagen des Bürgermeisters im Juli dieses Jahres. Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen in diesem Jahr am 4. Juli. Wie schön wäre es doch in den Augen des Calbenser Bürgermeisters, das Band zur Freigabe des Freibades pressewirksam in diesem Zeitraum zu durchschneiden?

Einen nächsten Schritt in diese Richtung machten die Stadträte, die sich am Donnerstagabend zu ihrer letzten geplanten Sitzung in dieser Legislaturperiode trafen (Neuwahlen sind am 26. Mai). Sie beschlossen die Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Schwimmbades sowie die Gebührensatzung. Beide Beschlussvorlagen wurden einstimmig angenommen. Damit ebneten die Stadträte in ihrer letzten Sitzung vor der Neuwahl die Wiederöffnung des Freibades Heger.

Zuschüsse nötig

Die alte Satzungen stammen aus der Zeit vor dem Hochwasser und waren nicht mehr zeitgemäß. „Schon damals beliefen sich die Kosten auf rund 75 000 Euro“, so Hause. Wegen der baulichen Veränderungen und der damit verbundenen veränderten Betriebskosten des neuen Freibades im Vergleich zum alten Bad mussten nun auch die Eintrittspreise angepasst werden. „Moderat“, wie es der Bürgermeister formulierte. Jeden im Saal des Stadtrates dürfte beim Lesen der Vorlage auch klar gewesen sein, dass ein Freibad wohl nie kostendeckend ohne Zuschüsse der Kommune betrieben werden kann.

Bilder Im August 2018 fand der symbolischen Spatenstich zum Ersatzneubau des Schwimmbades Heger statt. Mit dabei waren Torsten Göhr (ALC/SPD), Kerstin Lorenz (WG...



In einer ausführlichen Kalkulation legte die Verwaltung entsprechende Zahlen vor: Um das zukünftige Freibad kostendeckend betreiben zu können, wären im Jahr mehr als 100 000 Euro erforderlich. Mit den gegenwärtigen Zahlen wird eine Kostendeckung von rund 63 Prozent erreicht. Damit beträgt der Anteil der Stadt 37 Prozent. „Wir wollen uns das leisten, und wir können uns das auch leisten“, begründete Sven Hause.

Bei der Kalkulation der Eintrittspreise hat sich die Verwaltung nicht nur an den geschätzten Betriebskosten orientiert, sondern auch daran, wie viel in der nahen und weiteren Umgebung für den Besuch eine Freibades verlangt wird. Demnach soll der Eintritt für Kinder bis drei Jahren weiterhin grundsätzlich kostenfrei bleiben. Bei den Einzelkarten zahlen Kinder von 4 bis 17 Jahren zukünftig 2 Euro (in Klammern jeweils alte Gebührensatzung Stand 2008: 1,50 Euro) Erwachsene 4 Euro (2 Euro) und eine Familienkarte 14 Euro (5,50 Euro). Im Angebot werden auch in Zukunft wieder Abend-, Zehner- und Jahreskarten sein. Außerdem kann ein Schwimmlehrgang gebucht werden.

Freier Eintritt für Begleitperson

Auf Hinweis von Christel Pildner vom Blinden- und Sehbehindertenverband wurde am Donnerstagabend noch mit in die Satzung aufgenommen, dass schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis zur Mitnahme einer Begleitperson berechtigt sind: Der Behinderte zahlt den regulären Eintritt, die Begleitperson hat freien Eintritt.

Wie der Bürgermeister während der Stadtratssitzung weiter berichtete, wird das Rauchen auf dem Freibadgelände verboten und nur in zwei markierten Flächen erlaubt sein. Das Fotografieren wird nicht grundsätzlich untersagt sein. Dennoch gilt sowieso der allgemeine Datenschutz.

Eine kurze Diskussion entbrannte, als die Badebekleidung in den Fokus geriet, die ebenfalls in der Satzung geregt ist. Ob eine muslimisches Langarmkleid mit Kopfbedeckung eine übliche Badebekleidung sei, wollte ein Stadtrat wissen? „Ja selbstverständlich, warum denn nicht?“, entgegnete der Bürgermeister. In Calbe leben derzeit rund 50 Syrer, darunter auch Frauen. Sven Hause schloss die Diskussion mit den Worten: „Und wir sind eine weltoffene Stadt.“