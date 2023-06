Die Freibadsaison, so viel steht fest, wird auch im Jahr 2023 ohne das Freibad in der Elbestadt sein. Das war bereits angekündigt, und eine Eröffnung für den Kindertag 2024 angestrebt. Wie es nach Erteilung der Baugeneh- migung weiter geht.

Schönebeck - „Von mir aus kann es heute losgehen“, sagt Baudezernent Guido Schmidt zum Thema Freibadsanierung. Allerdings folgt seinem Wunsch nicht die Ausführung. Nichtsdestotrotz geht es langsam voran. Baubeginn, so kündigt er an, wird voraussichtlich im Herbst sein. „Im Moment werden die Ausschreibungen vorbereitet“, gibt der Baudezernent einen Zwischenstand. Guido Schmidt weiß sehr genau um die Bedeutung des Freibades für die Schönebecker, wirbt aber weiter um etwas Geduld und Verständnis. Bauprojekte gilt es vernünftig vorzubereiten, was leider etwas Zeit in der Vorbereitung beansprucht. In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass die notwendige Technik nicht immer verfügbar ist. Beim Freibad ist das wiederum fundamental, war doch die Wasseraufbereitung Grund für die damalige Schließung. Also ist die Beschaffung von modernen und neuen Geräten zwingend erforderlich. „Die Pumptechnik ist eine spezielle Technik, die ist nicht einfach zu bekommen“, gibt Guido Schmidt einen Einblick.