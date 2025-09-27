Wird die Durchgangsstraße Alt Frohse zur Rennstrecke? Den Eindruck haben zumindest einige Bürger. Die Schönebecker Stadtverwaltung hat Zahlen, die etwas anderes belegen.

Über Raser ärgern sich Bürger im Schönebecker Stadtteil Frohse. Dabei sei angesichts parkender Autos schnelles fahren hier kaum möglich, meint der Oberbürgermeister.

Schönebeck/Frohse. - Ein heikles Thema ist zur jüngsten Einwohnerversammlung in Frohse angesprochen worden. Es ging um den Verkehr auf der Durchgangsstraße Alt Frohse. Anwohner kritisierten erneut zu hohe Geschwindigkeiten, die dort gefahren werden. Das Rathaus hatte Zahlen dabei, die etwas anderes belegen.