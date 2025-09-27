Verkehr in Schönebeck Frust in Frohse: Bürger fordern Maßnahmen gegen Raser
Wird die Durchgangsstraße Alt Frohse zur Rennstrecke? Den Eindruck haben zumindest einige Bürger. Die Schönebecker Stadtverwaltung hat Zahlen, die etwas anderes belegen.
27.09.2025, 06:00
Schönebeck/Frohse. - Ein heikles Thema ist zur jüngsten Einwohnerversammlung in Frohse angesprochen worden. Es ging um den Verkehr auf der Durchgangsstraße Alt Frohse. Anwohner kritisierten erneut zu hohe Geschwindigkeiten, die dort gefahren werden. Das Rathaus hatte Zahlen dabei, die etwas anderes belegen.