Der Roßlauer Otto Pötzsch kannte die Elbe wie seine Westentasche. Jahrzehntelang war er als Privatschiffer mit seinem Bugsierer „Otto“ unterwegs. Otto und „Otto“ waren dabei, als in den 1970er Jahren Manfred Krug dort einen Film drehte.

Fund im Antiquariat: Barbyer Broschüre beschreibt, was ein Bugsierer auf dem Fluss zutun hatte

Barby/Breitenhagen - „’Otto ist eine lebende Legende’, charakterisierte Kapitän Karl-Heinz Timmel von der Dresden-Repräsentanz der Hafen Hamburg Marketing. ’Er weiß alles über die Elbe, es ist seine Elbe.’ Pötzsch selbst würde so etwas niemals behaupten“, hieß es vor 14 Jahren im „Hamburger Abendblatt“. Die Zeitung erinnerte an einen Roßlauer, der auch in Barby seine Spuren hinterließ.