Der aktuelle Abiturjahrgang des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium stellte eine eigene Show auf die Beine. Ihr Ziel: Geld sammeln für die Abschlussfeier.

Für den Abiball: Abiturienten des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium geben satirisches Parodiekonzert

Die beiden Abiturienten Christoph Meißner (links) und Luca Oeding waren für einige Sketchaufführungen verantwortlich.

Schönebeck. - Gute Satire zu machen, ist nicht einfach. Wenn das Ziel dann auch noch die eigenen Lehrer werden, macht es das Ganze nicht leichter. Wenn allerdings jene am lautesten lachen, ist das ein gutes Zeichen.