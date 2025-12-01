Schüler und Lehrer Für den Abiball: Abiturienten des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium geben satirisches Parodiekonzert
Der aktuelle Abiturjahrgang des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium stellte eine eigene Show auf die Beine. Ihr Ziel: Geld sammeln für die Abschlussfeier.
01.12.2025, 18:00
Schönebeck. - Gute Satire zu machen, ist nicht einfach. Wenn das Ziel dann auch noch die eigenen Lehrer werden, macht es das Ganze nicht leichter. Wenn allerdings jene am lautesten lachen, ist das ein gutes Zeichen.