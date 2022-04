Freizeit Für die Spielplätze in Calbe regelt am 1. Mai eine Verordnung was erlaubt und was verboten ist

Am 1. Mai tritt in der Saalestadt eine neue Spielplatzsatzung in Kraft. Die hat der Stadtrat in der vergangenen Woche beschlossen und damit das Verhalten auf den kommunalen Anlagen geregelt. Wer darf was machen?