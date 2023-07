Das Statistische Bundesamt gibt an, dass 2021 alle 24 Minuten ein Kind im Alter von unter 15 Jahren im Straßenverkehr zu Schaden kam. Insgesamt waren es 22272 Kinder, die im Jahr 2021 auf Deutschlands Straßen verunglückten. Besonders gefährdet sind sie auf dem Weg zur Schule. 49 Kinder starben 2021. Eine der häufigsten Unfallursachen sind zu schnelle Autofahrer.

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg in Schönebeck, 30 km/h in der Welsbleber Straße gewünscht

An der Grundschule Karl-Liebknecht gilt Tempo 30. Doch auf dem Schulweg, der an der Welsleber Straße entlang führt, gilt diese Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überall.

Schönebeck - Neu ist die Problematik nicht, wie Stephanie Richter festhält. „Ich hatte hier auf der Welsleber Straße 1996 einen Verkehrsunfall“, berichtet die Schönebeckerin. Damals wohnte sie in der Annastraße und ging auf die Grundschule Karl-Liebknecht in der Pestalozzistraße. Auch wenn sie heute seltener auf der Welsleber Straße unterwegs ist, ist sie dennoch für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer entlang der Straße. „Ich bin aber auch skeptisch, was die Umsetzung angeht. Ich meine, die Wilhelm-Hellge-Straße ist ja auch Teil des Schulwegs. Ist dort dann auch Tempo 30 und bis wohin? Da kommt ja dann mit der Tolberg-Schule die nächste Schule“, sieht sie auch Schwierigkeiten.