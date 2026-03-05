Schönebecks Stadtverwaltung ist für Ideen offen, was in Zukunft mit den Depots der Feuerwehren geschehen soll, wenn das neue gemeinsame Gerätehaus gebaut ist.

Erst war die Feuerwehr, dann die Schönebecker Wasserwehr im alten Depot in der Tischlerstraße beheimatet. Wie wird der Bau jetzt genutzt?

Schönebeck. - Die Schönebecker Feuerwehren – also die Wehr aus der Tischlerstraße, die Feuerwehr aus Bad Salzelmen sowie die Kameraden aus Felgeleben – werden fusionieren und es wird ein neues, gemeinsam genutztes Gerätehaus im Zentrum der Stadt entstehen. So weit, so bekannt. Doch was wird dann eigentlich aus den alten Gerätehäusern?