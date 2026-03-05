weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Stadtentwicklung: Fusion und Depot-Neubau: Ungewisse Zukunft für Schönebecks Gerätehäuser

Stadtentwicklung Fusion und Depot-Neubau: Ungewisse Zukunft für Schönebecks Gerätehäuser

Schönebecks Stadtverwaltung ist für Ideen offen, was in Zukunft mit den Depots der Feuerwehren geschehen soll, wenn das neue gemeinsame Gerätehaus gebaut ist.

Von Paul Schulz 05.03.2026, 14:00
Erst war die Feuerwehr, dann die Schönebecker Wasserwehr im alten Depot in der Tischlerstraße beheimatet. Wie wird der Bau jetzt genutzt?
Erst war die Feuerwehr, dann die Schönebecker Wasserwehr im alten Depot in der Tischlerstraße beheimatet. Wie wird der Bau jetzt genutzt? Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Die Schönebecker Feuerwehren – also die Wehr aus der Tischlerstraße, die Feuerwehr aus Bad Salzelmen sowie die Kameraden aus Felgeleben – werden fusionieren und es wird ein neues, gemeinsam genutztes Gerätehaus im Zentrum der Stadt entstehen. So weit, so bekannt. Doch was wird dann eigentlich aus den alten Gerätehäusern?