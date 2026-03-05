Stadtentwicklung Fusion und Depot-Neubau: Ungewisse Zukunft für Schönebecks Gerätehäuser
Schönebecks Stadtverwaltung ist für Ideen offen, was in Zukunft mit den Depots der Feuerwehren geschehen soll, wenn das neue gemeinsame Gerätehaus gebaut ist.
Schönebeck. - Die Schönebecker Feuerwehren – also die Wehr aus der Tischlerstraße, die Feuerwehr aus Bad Salzelmen sowie die Kameraden aus Felgeleben – werden fusionieren und es wird ein neues, gemeinsam genutztes Gerätehaus im Zentrum der Stadt entstehen. So weit, so bekannt. Doch was wird dann eigentlich aus den alten Gerätehäusern?