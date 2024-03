Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Die Garagen beschäftigen die Bürger und Stadträte auch während der bislang zweiten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr. Zahlreiche Einwohner waren am Donnerstagabend zur Sitzung des Gremiums in das Schillergymnasium gekommen und nutzten die Möglichkeit, während der Einwohnerfragestunde Fragen an den Stadtrat zu richten.