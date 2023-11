Garagenmiete in Calbe wieder unklar: Bürgermeister geht in Widerspruch

Was künftig für Garagen in Calbe an Miete zu zahlen ist, ist weiter unklar. Ein gefasster Stadtratsbeschlus wird aufgeschoben, weil Bürgermeister Sven Hause sein Veto eingelegt hat.

Calbe. - Gegen den Stadtratsbeschluss vom Donnerstag, ab Januar zehn Euro monatlich Nettokaltmiete plus Nebenkosten pro Garage zu verlangen, hat Bürgermeister Sven Hause Widerspruch eingelegt. Der Bürgermeister hatte bereits in der emotional geführten Stadtratssitzung am Donnerstag erklärt, dass er den Änderungsantrag zur Beschlussvorlage über die Miethöhe für die rund 800 Garagen in Eigentum der Stadt nicht mittragen könne. Wie geht es nun weiter?