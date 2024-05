Die Stadtverwaltung Calbe will den Garagennutzern, die bislang noch nicht den neuen Vertrag unterschrieben haben, eine neue Frist setzen. Danach könnte die Sache vor Gericht landen. Was bedeutet das?

Garagenproblem in Calbe bald vor Gericht?

Garagenhof in Calbe.

Calbe. - Die Verpachtung der kommunalen Garagen beschäftigt die Mitarbeiter im Rathaus weiterhin. Auch die Bürger sind ebenso interessiert, wie es mit den Garagenpachtverträgen weitergeht, zeigte die vergangene Stadtratsitzung. Erneut gab es hier Fragen von Bürgern rund um das Thema. So wollten die Bürger wissen, wie viele Verträge die Stadt inzwischen abschließen konnte. Rund 800 Garagen sind mit dem Jahreswechsel in das Eigentum der Kommune übergangen. Die Stadt hatte die Altverträge, die vielfach noch in der ehemaligen DDR-geschlossen wurden, zum Jahresende gekündigt.