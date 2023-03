Ob nun zu Besuch bei Freunden in Schönebeck, als Tourist oder aus beruflichen Gründen in der Stadt: eine Unterkunft wird öfter mal benötigt. Neben Hotels können dazu auch Gästewohnungen gebucht werden. Rund um das Stadtfest verzeichnen die Anbieter schon Buchungsanfragen.

In Schönebeck werden mehrere Gästewohnungen angeboten. Hier zu sehen: Das Schlafzimmer der SWB-Gästewohung in Plötzky. Die Unterkunft wird vor allem an Wochenenden in den Sommermonaten gerne genutzt.

Schönebeck - Es ist kein Hotel, keine Herberge und auch nicht ganz so, wie in den eigenen vier Wänden – aber vermittelt vielleicht zumindest ein bisschen das Gefühl davon: Die Rede ist von Gästewohnungen. Davon gibt es in Schönebeck mehrere, denn sowohl die Städtische Wohnungsbau (SWB), die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) und die Gemeinnützige Schönebecker Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) bieten Gästewohnungen an. Vor allem in diesem Jahr – mit dem großen Stadtjubiläum und den damit verbundenen Festlichkeiten – könnten die Gästewohnungen nochmal eine besonders starke Nachfrage erfahren.