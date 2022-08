Versorgung Gasumlage: Mehrbelastung für die Schönebecker Haushalte

Ab Oktober kommt durch die Gasumlage ein weiterer Kostenpunkt auf die Haushalte zu. 2,419 Cent netto beträgt der am Montag beschlossene Beitrag. Was das genau für einen Ein-, Zwei und Vierpersonenhaushalt in Schönebeck bedeutet.