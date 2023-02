Autorin Gebürtige Schönebeckerin bringt ersten Krimi raus

Davon träumt wohl jeder einmal: Ein Buch in den Händen zu halten, auf dem der eigene Name steht. Patricia Dietrich aus Biere hat sich diesen Traum erfüllt. Gerade ist ihr erster Roman erschienen. Welche berühmte Schriftstellerin ihr beim Schreiben half und was sie noch vorhat.