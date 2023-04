Der gebürtige Schönebecker Gerhard Birnbaum hat eine Frau in Bernburg vor dem Ertrinken bewahrt. Welche Hintergründe die Rettungstat hat - und wie die ganze Familie an der Rettung beteiligt war.

Sie saß angezogen in der Saale: Mann bewahrt Frau in Bernburg vor dem Ertrinken

Bernburg/MZ - Diana, Marita und Gerhard Birnbaum waren am Freitagmittag an der Saale in Bernburg auf Höhe der Dr. John-Rittmeister-Straße unterwegs, als sie plötzlich einen Rollator am Wegesrand stehen sahen. „Kurz darauf entdeckten wir eine voll bekleidete ältere Dame, die im Wasser saß und sich auf die Mitte der Saale zubewegte“, erzählt Gerhard Birnbaum.