Verkehr Gefahr in Calbe: Wo Baumstümpfe die Sicht einschränken

Zwei Baumstümpfe schränken die Sicht auf der Nicolaistraße in Calbe ein. Und das in einem Bereich, in dem eine Kita ist. Anwohner sehen Gefahren und hoffen, die Reste der Bäume werden endlich beseitigt.