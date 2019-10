In Schönebeck kam es am Montagmittag zu einem Gefahrguteinsatz der städtischen Feuerwehr auf dem Gelände des Polizeireviers.

Schönebeck l Ein Briefumschlag, in dem sich eine unbekannte Flüßigkeit befindet, führte am Montag dazu, dass das Hauptgebäude des Revierkommissariats der Polizei in Schönebeck vorrübergehend evakuiert wurde. Das erklärte Polizeirat Marcel Polz am Montagmittag.

Grund für die Evakuierung: Auf der Suche nach Hilfe kam am späten Montagvormittag eine Person in das Revier an der Nicolaistraße und zeigte einen Brief mit einer unbekannten Flüßigkeit vor. Daraufhin wurde die Gefahrguteinsatztruppe der Schönebecker Feuerwehr hinzugezogen.

Nachdem der Brief samt Inhalt in den Innenhof des Schönebecker Reviers gebracht wurde, untersuchten die speziell ausgebildeten Feuerwehrleute in Chemieschutzanzügen die Flüßigkeit. Doch konnten die Kameraden vor Ort nicht feststellen, um was für eine Flüßigkeit, aufgetragen auf ein Tuch, es sich handelt. "Wir haben mehere Texts mit Chemikalien gemacht, konnten die Flüßigkeit aber nicht bestimmen" erklärt der kommissarische Stadtwehrleiter Daniel Schürmann.

Genaueres müsse jetzt eine Untersuchung des Briefes im Landeskriminalamt zeigen, sagt Marcel Polz. Aufgrund der verdächtigen Aufmachung des Briefes und dessen Beschaffenheit würden Ermittlungen aufgenommen.

Nach rund einer Stunde durften die Mitarbeiter des Revierkommissariats wieder in das Hauptgebäude der Schönebecker Polizeidienststelle zurückkehren.