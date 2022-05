Gefürchteter Obstschädling im Schönebecker Industriepark

Schönebeck - Schädlingsbefall im Industriepark West in Schönebeck: Laut einem Bericht im städtischen Bürgermelder war kürzlich ein „massives Vorkommen“ von Nestern des Goldafters in den Bäumen am Heinrich-Mentzel-Ring zu verzeichnen. Was es mit dem Insekt auf sich hat, weiß der Naturschutzbund.