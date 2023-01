Geht Klimaschutz in Schönebeck über die Verwaltung hinaus?

Schönebeck - Seit nun etwas mehr als zwei Monaten ist der neue Posten der städtischen Klimaschutzmanagerin mit Kathrin Miehle besetzt. In der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend hat Miehle nun den Stadträten einen ersten Einblick in ihre Arbeit verschafft. Hauptaufgabe ist demnach bis Oktober nächsten Jahres ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Schönebeck zu erstellen. „Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Frage: Welche Ziele setzen wir uns als Stadt?“, so Kathrin Miehle.

