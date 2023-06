Nachdem in Schönebeck an einer Kindertagesstätte zwei Fälle von an Gelbsucht erkrankten Kindern aufgetreten sind, ist die Gefahr einer Ausbreitung der Infektion groß. Welche Tipps die Kinderärztin Antje Riek aus Schönebeck mit auf den Weg gibt und welche ersten Symptome auf eine Erkrankung hinweisen.

Gelbsucht-Fälle an Kindergarten: Was die Schönebecker Kinderärztin Antje Riek bei einer Erkrankung rät

Schönebeck - Zwei Fälle einer Hepatitis-A-Infektion – im Volksmund auch Gelbsucht genannt – traten in der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ auf, wie der Salzlandkreis bereits vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung informierte. Gerade bei den Kleinsten, die in der Einrichtung engen Kontakt zueinander haben, besteht deshalb die Gefahr weiterer Ansteckungen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt an, dass Lebensmittel, Gegenstände sowie Wasser durch unhygienische Umgebungen kontaminiert werden können. Welche Maßnahmen sollten bei einer Erkrankung getroffen werden?