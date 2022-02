Geldsegen: Warum Schönebeck knapp eine Million Euro erhält - Sperrung inklusive

Schönebeck (vs) - Am Montag, 21. Februar, beginnen in Schönebeck die ersten Arbeiten zum Neubau des Kreisverkehrsplatzes an der Landesstraße 51. Das Land investiert rund 800.000 Euro in das gemeinschaftliche Vorhaben mit der Elbestadt sowie den Stadtwerken und der Abwasserentsorgung Schönebeck (zusammen rund 215.000 Euro).

Zunächst müssen bis Ende Februar Bäume gefällt werden. Gleich anschließend – planmäßig ab dem 1. März – wird dann die „alte“ Kreuzung Magdeburger Straße (L 51)/Hohendorfer Straße/Welsleber Straße zurückgebaut, bevor hier bis Ende des Jahres ein neuer Kreisverkehr entsteht, so das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung.

Dabei werden auch Gehwege angelegt, so dass der gesamte Bereich künftig auch für Fußgänger deutlich sicherer passiert werden kann. Während der Bauarbeiten – also vom 1. März bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres – muss die Kreuzung voll gesperrt werden. Für diese Zeit wird eine weiträumige Umleitung eingerichtet.

Umleitung eingerichtet

Aus Magdeburg kommende Fahrzeuge werden bereits am Kreisverkehrsplatz Magdeburger Straße (L 51)/Wilhelm-Dümling-Straße/Am Stremsgraben auf die Wilhelm-Dümling-Straße geleitet. Von hier aus geht es weiter durch das Gewerbegebiet bis zum Anschluss an die Kreisstraße 1295, die wieder in Richtung Schönebeck und über die Jakobstraße und Am Solgraben zurück auf die L 51 führt (Gegenrichtung analog).

Der Parkplatz des unmittelbar an der Baustelle liegenden Supermarktes kann jederzeit angefahren werden. Alle Gewerbetreibenden im Baustellenbereich bleiben zumindest fußläufig erreichbar. Dazu werden in der Nähe, sowohl an der Welsleber Straße, als auch an der Magdeburger Straße, vorübergehend Parkmöglichkeiten geschaffen.