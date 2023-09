Rund 20 Bäume sollen für Sanierungsarbeiten in der Schönebecker Lindenstraße gefällt werden. In welchem Zustand sind die Linden?

Geplante Fällungen in Lindenstraße in Schönebeck: Zustand der Bäume im Fokus

In der Lindenstraße in Bad Salzelmen sollen im Rahmen einer Wegsanierung 20 Bäume fallen.

Bad Salzelmen - Die Lindenstraße in Bad Salzelmen und der dazugehörige Gehweg sind in keinem guten Zustand. Die Stadtverwaltung umschreibt die Strecke als „mangelhaft“ und sieht „dringenden Handlungsbedarf“, so Frank Nahrstedt aus der städtischen Pressestelle. Doch um den betreffenden Abschnitt zu sanieren und auch um neue Leitungen zu verlegen, sollen 20 Linden gefällt werden. Dagegen regte sich bereits im Bauausschuss Widerstand.