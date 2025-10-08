„Rund ums Haus“ feiert Jubiläum: Das Familienunternehmen blickt auf seine regionale Firmengeschichte zurück.

Benjamin Wendt, Geschäftsführer von „Rund ums Haus“ (l.), spricht beim Jubiläumsabend zu den Gästen.

Eickendorf. - In Eickendorf wurde am Wochenende gefeiert. Die Firma „Rund ums Haus“, M&B Wendt, beging ihr 20-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde im Gartenlokal des Eickendorfer Gartenvereins und auf der Freifläche davor. Der Ort bot genug Platz, um mit allen Gästen gemeinsam zu feiern und einen besonderen Abend zu erleben.