Der An- und Umbau des Gerätehauses Bad Salzelmen in der Warteschleife: Es fehlt eine Entscheidung zu beantragten Fördermitteln und zu den zwei Widersprüchen gegen die Baugenehmigung. Foto: Jan Iven

Innenstaatssekretärin Anne Poggemann kam ohne erhofften Fördermittelbescheid zur Feuerwehr Bad Salzelmen.

Darum ist der Umbau dringend nötig und so ist der Stand der Dinge Die Verhältnisse in dem alten Gebäude sind sehr beengt. Die Aktiven haben keine Umkleidekabine oder Spinde. Uniformen und Helme hängen an Haken in der Fahrzeughalle. Die Kameraden müssen sich zwischen den Fahrzeugen umziehen, für die Kameradinnen gibt es eine kleine Kammer. Deshalb soll angebaut werden: ein Sozialtrakt und eine Halle mit vier Stellplätzen für die Fahrzeuge. Das fünfte soll weiterhin in der alten Halle untergebracht werden. Die Feuerwehrunfallkasse kritisiert schon lange den Zustand. Nun sollen die Bedingungen DIN-Norm-gerecht werden, zumal die Wehr die zweitgrößte in Schönebeck ist, das Einsatzleitfahrzeug und den ABC-Erkunder vorhält. Der Stadtrat hat den Weg geebnet. Doch statt zu bauen, ist die Stadt nun in der Warteschleife. Das Land hält eine Entscheidung über beantragte Fördermittel zurück – 415 000 Euro bei Gesamtkosten von 3,3 Millionen Euro. Zudem haben zwei Anwohner – und Mitglieder einer Bürgerinititiave – Widersprüche gegen die vom Kreis erteilte Baugenehmigung eingereicht. Die Verwaltung wartet auf eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht, bei der vorläufigen Prüfung geht es auch um Rechtssicherheit. (hl)

Bad Salzelmen l Uwe Tandler wird nicht müde, immer und immer wieder auf die schlechten baulichen Verhältnisse des Gerätehauses Bad Salzelmen hinzuweisen. So auch am Freitagabend, 21. Februar, gegenüber Anne Poggemann. Die Innenstaatssekretärin (CDU) wohnt der Jahreshauptversammlung bei. Sie sieht die Gegebenheiten vor Ort selbst. Und sie hört vom Stadtteilwehrleiter noch einmal, warum ein Umbau dringend nötig ist. Tandler betont: „Wir brauchen Lösungen – hier und jetzt. Wir werden als Feuerwehr weiterhin im Einsatz sein. Aber wir werden nicht mehr still sein und die Bedingungen ertragen, die wir hier vorfinden.“

Anne Poggemann bedauert, dass sie keinen Fördermittel-Bescheid dabei habe und dass es die Klageverfahren gebe. Eine Bürgerinitiative geht juristisch gegen die Baugenehmigung vor, da sie eine Zunahme an Lärm, Straßenverkehr und Abgasen durch den Umbau befürchtet. „Wir werden uns zeitnah mit der Stadt zusammensetzen und schauen, was wir tun können“, sichert die Innenstaatssekretärin zu. Sie gebe keine Versprechungen, die sie nicht halten kann, aber man wolle mit der Verwaltung nach einer sinnvollen Lösung suchen.

Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) weist wiederholt darauf hin, dass die Stadt seit gut einem Jahr Gewehr bei Fuß stehe, um mit dem Neubau zu beginnen. Der Stadtchef hofft, dass in den nächsten ein, zwei Wochen endlich ein gerichtliches Ergebnis kommt. Und auch mit dem Innenministerium solle bezüglich der Fördermittel in den nächsten Wochen gesprochen werden. „Sobald die rechtmäßige Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt gegeben ist, wird mit dem Bau begonnen“, sichert Bert Knoblauch zu. „Haben Sie einen Plan B, wenn das Verfahren negativ ausfällt“, fragt Feuerwehrmann Jürgen Krietsch ihn. Dazu gibt es vom Stadtchef ein klares Nein. „Wir können nicht parallel zwei, drei Standorte beplanen. Dafür kostet die Planung zu viel Geld. Wir müssen also abwarten – aber ich bin guter Hoffnung.“

Ausgang des Verfahrens entscheidend

Ihm sei auch bewusst, so Knoblauch, dass die Baukosten immer mehr steigen. „Wenn sich der Fördermittel-Bescheid zu lange hinzieht, würde ich sagen, wir fangen ohne an. Dann würden wir aber den Anspruch darauf verlieren. Und momentan ist da ja noch die Rechtsunsicherheit. Der Ausgang des Verfahrens ist für uns entscheidend.“

Kleiner Seitenhieb in Richtung Land von Stadtwehrleiter Daniel Schürmann: „Bad Salzelmen hat ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. Das Land hat finanziell dazu nichts beigetragen. Dann kann es doch wohl etwas zum Haus dazugeben.“ Die Kosten für das Fahrzeug liegen bei 430.000 Euro, übernommen von der Stadt als Träger der Feuerwehr.