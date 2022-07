Geräteturnerinnen des Schönebecker Gymnasiums vertreten Sachsen-Anhalt im Bundeswettkampf

Schönebeck - „Jugend trainiert für Olympia“ ist das Motto der 1969 ins Leben gerufenen Veranstaltung, bei der jedes Bundesland einen Vertreter aus den jeweiligen Altersklassen stellt. Für Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr zwei Mannschaften des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums an den Start gehen. Sowohl in der Leistungsklasse III und IV trugen die Turnerinnen den Sieg gegen die Konkurrenz von anderen Schulen davon. Geprüft wurden die angetretenen Mannschaften in verschiedenen Disziplinen, die sowohl die turnerischen Qualitäten (Balken, Boden, Parallelbarren, Reck und Bock) als auch die athletischen Fähigkeiten (Stangenklettern, Dreisprung und Staffellauf) prüften. Die Mädchen des Geburtsjahrgangs 2009 konnten sich bei dem in Sandersdorf ausgetragenen Wettkampf gegen die Schulen aus Aschersleben und Wittenberg durchsetzen.