Schönebeck - Beziehungsstreitigkeiten eines Paares aus Schönebeck sind derart eskaliert, dass sich der 30-jährige Adil Khaled (Name geändert) nun auf der Anklagebank des Schönebecker Amtsgerichts wiederfindet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrere Körperverletzungsdelikte gegen seine Partnerin Claudia Born (Name geändert) vor. So soll Khaled die 24-Jährige im Oktober 2021 in ihrer Wohnung ins Gesicht geschlagen haben sowie mit einer Glasflasche auf das Schienbein. Und damit ist die Anklage noch nicht am Ende.