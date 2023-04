Nach einem schlimmen Brand im Herbst 2022, soll die Eisdiele am Kolumbussee bei Schönebeck bald wieder eröffnen. Inhaberin Roxana Becker widerspricht damit anders lautenden Gerüchten, die sich im Netz verbreiteten.

Gerüchte stimmen nicht: Warum Inhaberin Roxana Becker wieder eröffnen will

Eisdiele am Kolumbussee

Im vergangenen Oktober war die Eisdiele am Kolumbussee durch ein Feuer zerstört worden. Bald soll sie wieder öffnen.

Plötzky - „Alle Gerüchte sind falsch“, stellt Roxana Becker gleich zu Beginn klar. Die Besitzerin der Eisdiele am Kolumbussee bezieht sich damit auf Äußerungen in den sozialen Medien, die behauptet hatten, dass die Eisdiele am Kolumbussee nie mehr öffnen würde.