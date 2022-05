Geschichten um den Ritterstraßenbrunnen von Calbe

Die Heimatstube in Calbe kehrt wieder in die Normalität zurück und startet die Reihe von Vorträgen. Reinhard Hädecke hat sich für einen Vortrag mit dem Brunnen in der Ritterstraße beschäftigt.

Calbe - So langsam kehrt das Leben in die kleine Heimatstube am Markt zurück. Nach monatelanger Zwangspause starten die Heimatfreunde wieder mit kleinen Veranstaltungen. Nach einem Vortrag von Dieter Horst Steinmetz steht nun die nächste Veranstaltung in knapp zwei Wochen vor der Tür. Reinhard Hädecke will sich dabei mit dem Brunnen in der Ritterstraße beschäftigen.