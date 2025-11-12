EIL:
DDR-Grenze Geschichtspreis des Bundespräsidenten: Schönebecker Schüler und die Grenzanlagen von Hötensleben
Ein Geschichtsprojekt des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums gewinnt nicht nur neue Erkenntnisse über die innerdeutsche Grenze sondern auch einen Preis des Bundespräsidenten.
12.11.2025, 18:18
Schönebeck/Hötensleben. - Sind Grenzen überwindbar? Dieser Frage ging die Geschichtsprojektgruppe des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium um Nele Krüger, Scarlett Göhlich, Nele Reimann, Hannah Jolina Lerche, Lucy Ellen Kaiser und dem Lehrer Gregor Mundt nach.