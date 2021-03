Die Schaufenster des Partyladens "Kunterbunt" an der Böttcherstraße sind leer gezogen, die Waren beiseite geräumt. Alles ist bereit für die anstehende Renovierung des Ladens. Denn trotz Corona will Sylvia Horn ihr Geschäft in Schönebeck nicht aufgeben. Foto: Bianca Oldekamp

Obwohl man es vermuten mag, haben Gewerbeabmeldungen in Schönebeck im Coronajahr 2020 nicht zugenommen.

Schönebeck l Recht trostlos kommen die für gewöhnlich bunt geschmückten Schaufenster des Partyladens „Kunterbunt“ an der Schönebeker Straße zur Zeit daher. Es wirkt als würde der Laden dicht gemacht. Wegen Corona? „Wir geben aber nicht auf, sondern renovieren“, zeigt sich Geschäftsführerin Sylvia Horn kämpferisch in Zeiten, in denen sie ihren Laden nicht wie gewohnt öffnen darf, Einnahmen ausbleiben.



Ein Schicksal, das viele Gewerbetreibende in Schönebeck mit Sylvia Horn teilen. Restaurants dürfen nur für Außer-Haus-Kunden kochen, Bekleidungsgeschäfte ausschließlich auf Termin öffnen, und manch Gewerbetreibender kann seiner Arbeit mehr oder weniger mitunter aufgrund fehlender Nachfrage gar nicht mehr nachgehen, Eventagenturen beispielsweise.



Weniger Abmeldungen

Dennoch verzeichnet die Stadt Schönebeck im Coronajahr 2020 weniger Gewerbeabmeldungen als 2019. Während 2019 180 Gewerbe abgemeldet wurden, waren es 2020 mit 175 sogar fünf weniger. Allerdings: Angemeldet wurden im Jahr bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, noch 188 neue Gewerbe in Schönebeck, während 2020 nur 146 Gewerbeneuanmeldungen registriert wurden.



Unterteilt werden Gewerbe nach ihrer Betriebsart: Handel, Handwerk, Industrie und sonstige. „Hierunter fallen zum Beispiel Gaststätten, Hausmeisterdienste, Solarien und Massagesalons sowie Gewerbebetriebe, welche sich nicht eindeutig den drei Betriebsarten zuordnen lassen“, erklärt Stadtsprecher Frank Nahrstedt. Denn für Gewerbean- und -abmeldungen ist die Stadt zuständig.



Schwierige Situation für Händler

Nicht alle Betriebsarten sind natürlich von den mit dem Coronavirus begründeten Einschränkungen betroffen. Doch geht aus den Gewerbeanmeldezahlen hervor, dass im Bereich Handel im Jahr 2019 noch 33 Gewerbe in Schönebeck hinzugekommen sind, während es 2020 nur 20 waren.



Auch Sylvia Horns Schönebecker Geschäft zählt zum Bereich Handel, ist eines von vier „Kunterbunt“-Geschäften, das sie im Salzlandkreis betreibt. „Die Situation ist einfach schwierig zur Zeit“, findet die Plötzkauerin, die in ihrem Schönebecker Laden derzeit eine Mitarbeiterin beschäftigt. Schließlich werden in ihren Geschäften, deren Name sozusagen Programm sind, all das verkauft, was das Herz für Feste, Feiern, Feten und besondere Anlässe begehrt.



„Das geht los mit Geschenkartikeln zur Geburt bis hin zum 100. Geburtstag“, erklärt Sylvia Horn, verkauft außerdem Zubehör und Kostüme für Fasching, Junggesellenabschiede, Halloweenpartys, Weihnachten und Silvestersausen. Anlässe, die seit über einem Jahr nicht mehr in größeren Runden gefeiert werden dürfen. „Eigentlich wollte ich den Laden in Schönebeck aufgeben“, erklärt Sylvia Horn. Doch sie ist geblieben, das Entgegenkommen des Vermieters ist der Grund dafür. Und jetzt wird eben renoviert. Wände werden frisch verputz, bekommen eine neue Tapete.



Folgen erst später zu sehen

Noch ist die Pandemie nicht überstanden. Das weiß auch die Stadt Schönebeck und erklärt mit Blick auf die Zahlen der Gewerbean- und -abmeldungen: „Es sind keine gravierenden Unterschiede zum Vorjahr festzustellen. Wir können nur hoffen, dass es sich nicht ins Negative ändert. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind aktuell aber noch nicht abschätzbar. Diese wird man wohl erst in drei, vier Jahren feststellen können.“



Ein Minus im eigenen Haushalt verzeichnet die Stadt Schönebeck für das Jahr 2020 aber trotzdem bereits. Im Haushalt für 2020 hatte die Stadt rund 10,5 Millionen Euro an Einnahmen von Gewerbesteuern veranschlagt, verzeichnete zum Jahresende aber einen Minderbetrag von rund 1,3 Millionen Euro. „Aktuell haben Gewerbetreibende Stundungen in Höhe von 55.000 Euro vereinbart“, teilt die Stadt dazu mit.



Denn die Stadt Schönebeck hatte Stundungsanträgen bezüglich der Zahlung von Gewerbesteuern stattgegeben. Bei einer Stundung handelt es sich um eine behördliche Gewährung einer verlängerten Zahlungsfrist. Hilfe für Unternehmen, die durch die Pandemie in Schieflage geraten sind, bietet die Stadt Schönebeck aber auch abseits von Stundungen. „Wir als Stadt Schönebeck bieten Unternehmen jederzeit telefonische Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung an“, sagt der Stadtsprecher. Außerdem pflege die Stadt eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer und weiteren Verbänden.