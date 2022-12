Winterliches Wetter: Mehrere Unfälle auf A14 zwischen Schönebeck und Kreuz Bernburg

Schönebeck - Die Autobahn A 14 ist laut Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes seit 6 Uhr in beide Richtungen zwischen Schönebeck und dem Kreuz Bernburg voll gesperrt. Es sei zu über zehn Unfällen auf der glatten Fahrbahn gekommen. Wie schwer diese sind, dazu konnte der ZVAD noch keine Angaben machen. Polizei und Winterdienst arbeiten auf Hochtouren, um die Strecke wieder frei zu bekommen. In Richtung Magdeburg konnte die Strecke ab Mittag wieder freigegeben werden. In Richtung Halle ist sie weiterhin voll gesperrt - zwischen Calbe und Bernburg. Dort laufen weiterhin Bergungs- und Aufräumarbeiten, so der ZVAD auf Volksstimme-Nachfrage.

Zur Vollsperrung der A14 zwischen Kreuz Bernburg und Anschlussstelle Schönebeck gehört, dass der Verkehr an der Anschlussstelle Staßfurt in Richtung Magdeburg von der A14 abgeleitet wird. Falk Rockmann

Bereits am Abend zuvor, 2. Dezember, krachte es auf der Autobahn A 14. Und zwar auf Höhe der Auffahrt Schönebeck Richtung Halle. Die Freiwillige Feuerwehr Bördeland rückte gegen 20.34 Uhr aus. Neben den Ortswehren Biere, Welsleben und Eickendorf, waren auch drei Rettungswagen sowie ein Notarzt und die Polizei im Einsatz.

Unfall auf der Autobahn A14, kurz hinter der Auffahrt Schönebeck in Fahrtrichtung Halle am Abend des 2. Dezember. Freiwillige Feuerwehr Bördeland

Glück hatte dabei der Fahrer eines Transporters, der mit nur leichten Verletzungen davon gekommen ist. Sein Fahrzeug hingegen hat einen Totalschaden. An dem Unfall waren ebenfalls noch ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Der Schaden dieser Fahrzeuge hingegen ist laut Angaben der Feuerwehr geringer, eingeklemmt war beim Eintreffen der Rettungskräfte zum Glück niemand. Die anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Autobahn blieb während der Einsatz- und Aufräumarbeiten in Höhe des Rastplatzes Dreihöhenberg in Fahrtrichtung Halle gesperrt.