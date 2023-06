Vandalismusdelikte in Calbe sorgen bei Bürgern wie Lokalpolitikern für Fassungslosigkeit. So wurden nun die Hegersporthalle und der Bismarckturm zum Ziel von Sachbeschädigungen.

Am Wochenende wurden diese Scheiben in der Hegersporthalle in Calbe zerstört.

Calbe - An den Wochenenden geht es mitunter

in der Stadt Calbe hoch her. Jugendliche treffen sich dann in der Stadt und genießen die Freizeit. Doch mitunter gehen dabei auch Sachen zu Bruch oder werden beschmiert, wie am vergangenen Wochenende.