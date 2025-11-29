Höhere Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen im Salzlandkreis. Schönebeck verzeichnet weiterhin die niedrigste Quote. Arbeitsagentur veröffentlicht die Zahlen.

Schönebeck/VS. - Globale Krisen bremsen weiterhin den Arbeitsmarkt im Salzlandkreis und sorgen für eine verhaltene Stimmung bei den Unternehmen. Vor allem die anhaltend schwache Konjunktur und die unsicheren internationalen Rahmenbedingungen dämpfen die Bereitschaft zur Neueinstellung, insbesondere in der Industrie.