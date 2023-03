Schönebeck/Biere - „Ich bin froh, dass ich meinen Geburtstag feiern kann“, sagt Karl-Heinz Burbank, der in diesem Jahr 76 Jahre alt wird. Vor gut zwei Jahren war das nicht ganz klar. „Wenige Tage vor Weihnachten 2020 wurde mir geraten, mich sicherheitshalber am Telefon von meiner Familie zu verabschieden, weil nicht klar war, ob ich überlebe“, erinnert sich der Bierer. Was war geschehen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.